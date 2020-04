Ex Milan, tanti auguri a Billy Costacurta: oggi compie 54 anni

NEWS MILAN – Dopo quello di Ricardo Kakà di 2 giorni fa, oggi è il turno di Alessandro ‘Billy’ Costacurta. L’ex difensore del Milan, in rossonero dal 1987 al 2007, compie 54 anni.

Costacurta è ancora oggi ritenuto una delle leggende più importanti della storia rossonera, per via del numero delle gare in cui ha indossato la gloriosa maglia rossonera (ben 663 volte) e per il numero dei trofei conquistati. Costacurta vanta, infatti, ben 7 campionati vinti, 5 Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, 5 Coppe dei Campioni, 4 Supercoppe Uefa e 2 Coppe Intercontinentali a cui si aggiunge anche una Coppa Italia Primavera. Insomma, con e grazie al Milan qualche soddisfazione se l’è potuta prendere.

Tanti auguri Billy!

