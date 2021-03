Zaccheroni: “Tonali? Qualche compagno non capisce le sue giocate” – ESCLUSIVA

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, nella nostra intervista esclusiva ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista rossonero

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Zaccheroni ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista rossonero: "Paragoni con Albertini? Tonali è il giovane centrocampista, assieme a Barella, più interessante. Sono due giocatori che potrebbero giocare benissimo insieme. Barella è più dinamico, Tonali più geometrico, ma anche discretamente dinamico. Secondo me il centrocampista del Milan è più dinamico e più di gamba di Albertini. So che adesso lo stanno criticando molto, ma è uno dei centrocampisti che andrei sempre a prendere. Mi sembra un ragazzo molto intelligente e sa trovare la giocata giusta. Non porta la palla e le sottolineo che ha fatto alcune giocate talmente intelligenti che qualche compagno non le ha capite. E' un giocatore che anche se non guarda, ha già visto la posizione di chi è messo meglio. E' una grandissima qualità questa. Ho grandissima fiducia in Tonali, anche se non lo conosco personalmente. In questo momento, però, lo vedo un po' timido e non c'è il pubblico. Però è un ragazzo davvero molto interessante". Zaccheroni, poi, ha parlato anche di Vlahovic.