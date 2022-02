Serafini: “E’ un Milan da scudetto. Mercato? La squadra va bene così”

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni rilasciando delle dichiarazioni sul sogno scudetto del Milan

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Luca Serafini ha parlato del Milan. In particolar modo, il giornalista si è soffermato sul mercato dei rossoneri e se questo Milan può ambire allo scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Milan da scudetto? Assolutamente sì, mai pensato il contrario. In caso il Milan avesse perso, avrei avuto molti dubbi. Ma con questa vittoria è tutto riaperto. Forse un difensore centrale in più poteva servire, ma va bene così. Il Milan è una squadra già molto competitiva, almeno da primi quattro posti sicuro". Milan, le top news di oggi: rinnovo fatto, esclusiva Serafini.