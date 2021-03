Milan, Zaccheroni esalta Kessie: “E’ il numero uno in Italia” – ESCLUSIVA

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, nella nostra intervista esclusiva ha parlato di Franck Kessie, centrocampista rossonero

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Pianetamilan.it. Zaccheroni ha esaltato Franck Kessie, centrocampista cardine della squadra di Pioli: "In cosa dovrebbe migliorare il Milan? "Il Milan non è facile da migliorare. In porta è messo meglio di tutti. In difesa mi sembra a posto, soprattutto se Calabria si mantiene a questi livelli. Vediamo se torna al top Romagnoli, perchè Tomori può giocare anche a destra e Kjaer non può essere eterno. A centrocampo Bennacer, Kessie e Tonali, sono ok. Non è facile migliorare, anche se in questo momento ritengo Kessie il numero uno in assoluto in Italia. Lui e Barella, ma l'ivoriano incide ancora di più. Calhanoglu sta facendo molto bene. Magari bisogna cercare qualche gol in più in avanti. Un attaccante o un paio di giocatori offensivi che segnino di più. Per vincere il campionato c'è bisogno che tutti gli attaccanti vadano in doppia cifra. Anche qualche seconda scelta. Io avevo Bierhoff, Leonardo, Weah, e Ganz che facevano gol. Se dovessi muovere qualche pedina lo farei davanti". Zaccheroni ha anche bocciato Vlahovic, accostato in rossonero nelle score settimane.