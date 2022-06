Milan, Volpi: “RedBird? Tifosi, tranquilli. Sarà grande progetto” | Esclusiva

Qual è l’acquisto più urgente che dovrebbe effettuare il Milan? “Il Milan deve sostituire, a tutti i costi, Kessie, una perdita non da poco. Bisogna fare il possibile per far arrivare al più presto Renato Sanches alla corte di Pioli”.

Qual è, invece, il suo punto di vista in merito a Origi? “Mi piace molto, anche se ha giocato poco. In ogni caso, in un club di organico inferiore a quello del Liverpool qual è il Milan, avrà il suo spazio”.

Che tipo di progetto prospetta RedBird? “Su questo sono molto informato, perché ho contatti vicini all’ambiente Milan. RedBird viene per investire sul lungo termine, non per scappare via subito. Non c’è alcuna fretta di monetizzare. L’obiettivo è far progredire, ancora di più, il club e il marchio Milan. Questa deve essere una grande garanzia di sollievo per tutti i tifosi del Diavolo”.