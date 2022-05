Milan, Venerato: “Massara è diventato grande. Su Renato Sanches…” | Esclusiva

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato dello scudetto del Milan, ma anche della società e del calciomercato rossonero. Le dichiarazioni

Riguardo all’attualità in chiave rossonera e al mercato del Milan, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Ciro Venerato , giornalista Rai Sport. Queste le dichiarazioni.

Idee di Pioli o della società? “Idee di entrambe le componenti. Sicuramente è lo scudetto di Pioli, allenatore, per lungo tempo, ingiustamente sottovalutato”.

E ora? Come potrebbe essere rafforzato il Milan, al fine di essere competitivo anche in Europa? “Mi risulta che si stia lavorando in difesa. I nomi caldi sono Botman e Bremer”.