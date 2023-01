Ielpo: “Contro la Salernitana il Milan arriva con qualche problema”

Il campionato di Serie A tornerà il 4 gennaio e la prima avversaria del Milan sarà la Salernitana . Subito un test importante per il Diavolo, che deve svoltare pagina rispetto a quanto fatto vedere nelle amichevoli dell'ultimo mese.

In merito all'incontro tra Milan e Salernitana è intervenuto Mario Ielpo, ex portiere rossonero. In una lunga intervista concessa ai microfoni di 'pianetamilan.it' si è soffermato sui problemi con cui arriva il Diavolo a quel match. Di seguito le sue parole. (QUI L'INTERVISTA COMPLETA)