Milan, Ielpo :”Donnarumma? Difficile che vada in un’altra squadra” – ESCLUSIVA

L'ex portiere Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan

L'ex portiere Mario Ielpo ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Ielpo ha parlato de futuro di Gianluigi Donnarumma con il Milan: "Considerando il contesto generale dal punto di vista economico, mi sembra difficile pensare che possa andare in un'altra squadra, alle cifre che chiede in questo momento. Le squadre in cui può andare si contano sulle punte delle dita. Quella che sembrerebbe aver bisogno del portiere in questo momento è la Juventus, però la società bianconera si è incartata con i problemi della Superlega, oltre al fatto che potrebbe non andare in Champions. Non so a questo punto se è disposta a fare investimenti faraonici. Potrebbe essere quindi che le strade di Donnarumma e il Milan si incontrino e che lui rimanga in rossonero"