Milan, G. Galliani: “van Basten il campione più amato” | ESCLUSIVA

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le sue dichiarazioni in merito a Marco van Basten, indimenticabile campione rossonero del passato: "Marco van Basten è il calciatore che ho amato di più. per la sua storia di fenomeno ma anche per la sofferenza del suo distacco dal mondo del calcio. Mi viene un lacrimone quando ripenso agli ultimi anni e le sofferenze che ha avuto. Questo triste finale di una carriera mostruosa di un giocatore fenomenale sicuramente ha creato un qualche cosa di particolare nel cuore. Poi devo dire che mio padre mi ha viziato talmente tanto così come tutti i tifosi del Milan con talmente tanti giocatori che poi si fa fatica a dirne uno. Stiamo parlando di un club che ha fatto la storia del calcio grazie a un presidente, dirigenti, allenatori straordinari e giocatori immensi. Oltre che un fuoriclasse Marco è un ragazzo speciale e quando viene a Milano spesso andiamo a cena con papà". Leggi l'intervista completa a Gianluca Galliani >>>