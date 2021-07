Milan, G. Galliani: “Amo Ibrahimovic. Ha portato mentalità” | ESCLUSIVA

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha raccontato la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha raccontato la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione: "Io amo Ibra tantissimo, lo considero un giocatore eccezionale. Credo che sia un po’ come un buon vino, ogni anno che passa migliora perché ha sempre la voglia di migliorarsi. Tante volte si hanno giocatori giovani che ogni anno peggiorano perché hanno talento naturale ma non lo sviluppano. Anno dopo anno Ibra è sempre più determinato, più consapevole e più maturo anche come persona. E tutto questo lo riesce a portare nella professione. Riesce ancora a giocare a quarant’anni perché è un professionista eccezionale. Non nascondo che ho una grande passione per Ibra. Quando si parlava che poteva tornare al Milan, io lo speravo tanto e credo che i fatti abbiano dato ragione alla società che l’ha voluto fortemente. Ibra ha portato veramente un cambio di mentalità nella squadra. Tante volte credo che i dirigenti da un lato e l’allenatore dall’altro lato possono arrivare fino ad un certo punto in uno spogliatoio ma poi credo che siano fondamentali i leader. Storicamente noi abbiamo sempre avuto leader immensi. Pensiamo a Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta e sbaglio a fare dei nomi perché poi sono talmente tanti. I leader sono fondamentali per creare un team competitivo e da questo punto di vista, e non solo, Ibra è stato fondamentale. E sono convinto che farà ancora bene nella prossima stagione". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Galliani junior