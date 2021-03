Milan, F. Galli: “Calabria giocatore completo, spero vada all’Europeo” / PM

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato della crescita di Davide Calabria in questa stagione. Europeo? Questa la risposta

"Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato della crescita di Davide Calabria in questa stagione. Europeo? Questa la risposta in esclusiva ai nostri microfoni: "Davide aveva iniziato bene poi ha avuto delle difficoltà nella scorsa stagione però insomma per me Davide è un giocatore completo e moderno che sa occupare bene lo spazio e che sa comprendere il gioco. Credo che oggi la cosa più importante di tutte sia questa. Ti sorprenderebbe vederlo titolare in nazionale all'Europeo? No, per carità! Io spero che lui possa andare al Europeo dopodiché deciderà Mancini se metterlo tra i titolari o meno. Io mi auguro che il ragazzo possa essere nei convocati per l’Europeo". Ecco la nostra intervista completa alla leggenda del Milan del passato