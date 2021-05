Milan, Donadoni: “Pioli? La Champions sarebbe la ciliegina sulla torta” – ESCLUSIVA

Il tecnico Roberto Donadoni, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato del lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan

Il tecnico Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Donadoni ha parlato del lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli sulla panchina del Milan: "Se il Milan gli ha prolungato il contratto vuol dire che ha ritenuto che abbia fatto un ottimo lavoro. Chi meglio del club può giudicarlo in questo senso. Bisogna dare atto e merito a quanto fatto dal tecnico sia nella passata stagione e sia in quest'annata. E' chiaro che la qualificazione in Champions League sarebbe la ciliegina sulla torta e ci auguriamo tutti che possa ottenerla". Ecco le altre dichiarazioni da parte di Donadoni.