Milan, Buriani: “L’obiettivo deve essere vincere almeno un titolo” | News

Ruben Buriani, ex calciatore rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it' dell'obiettivo stagionale del Milan

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Ruben Buriani ha parlato dell'obiettivo stagionale del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Scudetto? La classifica dice che il Milan è primo. Inoltre il Milan è una delle poche squadre a aver battuto l’Inter. Per cui perché no? Però l’obiettivo primario deve essere un altro, ovvero vincere la Coppa Italia. Per l’ottimo lavoro che sta facendo la squadra, in tandem con la società, l’obiettivo deve essere vincere almeno un titolo quest’anno". Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.