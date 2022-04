Mesbah: “Ibrahimovic? Una volta rimontò da 0-3 a 4-3 in partitella da solo” | Esclusiva

Djamel Mesbah, ex terzino del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic in esclusiva ai microfoni della nostra redazione

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Djamel Mesbah, ex terzino del Milan, ha raccontato un aneddoto su Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Ritengo di essermi migliorato nel periodo al Milan, quando c’era anche lui, per il fatto che – in partitella – se ci capitavi in squadra insieme, giocavi solo e esclusivamente per vincere. Era vietato sbagliare. Ma non perché ti rimproverasse in caso di errore, ma per il fatto che a Zlatan riuscivano cose uniche. Per esempio, una volta, Allegri ci mise nella stessa squadra per una partitella. Perdevamo 3-0. A un certo punto, Zlatan segna tre gol di fila. Quando poi il mister stava per fischiare la fine, segna il gol del 4-3 su punizione e vinciamo noi. Qualcosa di incredibile, anche solo da ricordare". Milan, le top news di oggi: esclusiva Mesbah, ultime su Botman.