Jacobelli: “Inter campione d’inverno? Anche il Milan lo fu, ma poi…” | ESCLUSIVA

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di ' pianetamilan.it ', Xavier Jacobelli ha parlato dell'Inter campione d'inverno. Queste le sue parole: "L'Inter è più che meritatamente campione d'inverno perché sta marciando ad un ritmo che gli ha consentito, addirittura con 90 minuti di anticipo, di chiudere il girone di andata indipendentemente da quale sarà il risultato dell'ultima giornata. Quando una squadra in 18 partite fa 43 punti, ne vince 13, ne pareggia 4 e ne perde solo una, ha anche il miglior attacco con 48 reti e una delle migliori difese, la seconda, perché la prima è quella del Napoli che ha subito 13 gol, mentre l'Inter 15 è chiaro che in questo momento è la squadra più forte del campionato".

"Ma la storia della Serie A ci insegna che chi vince il platonico titolo di campione d'inverno non sempre vince anche lo scudetto. Lo stesso accadde con il Milan nella passata stagione che poi concluse il campionato al secondo posto. Siamo di fronte ad un campionato molto combattuto, ad un campionato molto interessante perché ci sono quattro squadre nel fazzoletto di sei punti. In questo momento credo sia difficile come andrà a finire, certamente l'Inter ha dimostrato con la sua regolarità di rendimento, rispetto alle avversarie, di avere una marcia in più. Ma siamo solo alla vigilia, domani si torna già in campo e tutto può ancora accadere".