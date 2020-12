Inter, Zanetti: “Con Maldini grande amicizia e rispetto” | PM News

Inter, Zanetti confessa: “Con Maldini grande amicizia e rispetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista esclusiva ad Alessandro Schiavone per 'PianetaMilan.it'. In merito il secondo grande avversario sfidato nei derby con il Milan dopo Ricardo Kaká, Zanetti ha risposto: "Paolo Maldini. Mi viene in mente Maldini perché con Paolo c'è una grande amicizia e c'è sempre stato grande rispetto da parte mia per tutta la carriera che ha fatto lui nel Milan".