Henry: “Contatto con Florenzi? Era rigore, ma…” | ESCLUSIVA PM

Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato del contatto con Florenzi durante Venezia-Milan in esclusiva ai microfoni di pianetamilan.it

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Thomas Henry ha parlato del contatto in area di rigore con Alessandro Florenzi durante Venezia-Milan. Queste le parole dell'attaccante francese: "Ripeto, io non voglio rimproverare nessuno. I difensori italiani sono furbi, anche in fase di non possesso sanno cosa fare per disturbare l’avversario. Era difficile per l’arbitro di accorgersi che c’era stata una trattenuta ma il VAR avrebbe dovuto vedere che era rigore. Purtroppo, sono cose che accadono in tutti i campionati. Diamo la colpa al VAR ma dietro al VAR ci sono delle persone. E le persone in questione devono prendere decisioni importanti. Era rigore ma non voglio parlare del risultato perché non ci sono dubbi che il Milan ha più che meritato la vittoria. Ma non ho voglia di prendere il rigore non dato come scusa. Ma poco importa se il punteggio è di 3-0 o 5-0, se c’è fallo devi fischiare. Dovrebbe essere un principio di base".