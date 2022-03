Eranio: ‘Bennacer fa la differenza in mezzo al campo. Su Ibra…’ | Esclusiva

Stefano Eranio, ex rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni della redazione di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Stefano Eranio ha parlato del centrocampo del Milan e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Tonali è è un centrocampista validissimo. Può diventare un punto di riferimento importante per il Milan e per la Nazionale. Bennacer l’ho visto un po’ in affanno subito dopo la Coppa d’Africa. Mi sembra si sia ripreso bene nelle ultime partite. E’ un calciatore che fa la differenza in mezzo al campo. Tra l’altro mi è venuto in mente un altro motivo per il quale il Milan potrebbe essere considerata la favorita numero uno per lo scudetto, ovvero il ritorno, a pieno regime, di Ibra e Rebic. Due giocatori così non possono che farti partire con una marcia in più nella lotta scudetto". Milan, le top news di oggi: esclusiva Eranio, due visite a Milanello.