Denia: “La mano di Kalulu? Non ho visto la partita” | ESCLUSIVA

Santi Denia, ex calciatore dell'Atletico Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni sul percorso in Champions del Milan e dei 'colchoneros'

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Santi Denia ha parlato del percorso in Champions League del Milan e dell'Atletico Madrid, oltre ad aver detto la sua sul match tra i rossoneri e la squadra di Simeone. Queste le sue parole: "Chi si qualificherà agli ottavi? Punto sull’Atletico, è chiaro. Hanno una buona squadra e ottime chance di qualificarsi. E si qualificheranno. Non perderanno contro il Porto". Alla domanda sul fallo di mano di Kalulu al 96esimo, Denia ha risposto così: "Non ho visto la partita. Eravamo impegnati in UEFA Youth League (ride, ndr)". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.