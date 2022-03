Canovi: ‘Malinovskyi al Milan? Non credo che l’Atalanta lo ceda’ | Esclusiva

Dario Canovi, noto procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni della redazione di 'pianetamilan.it'

Redazione

Nonostante manchi ancora qualche mese, il Milan inizia a muoversi sul mercato. Saranno diverse le uscite dal club di via Aldo Rossi, mentre sono diversi i nomi segnati sul taccuino della dirigenza rossonera, nomi che potrebbero rinforzare ulteriormente la squadra di Pioli. A tal proposito, la redazione di 'pianetamilan.it' ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo Dario Canovi. Queste le sue dichiarazioni.

Come è orientato il Milan in ottica mercato?

“Io so che Kessie andrà via e che il Milan sta cercando un sostituito. Non saprei quale tuttavia…”.

E davanti?

“Il Milan dovrebbe prendere una prima punta. Ibra e Giroud, insieme, hanno più di cinquant’anni… servirebbe un attaccante giovane”.

Tipo?

“Al Milan servirebbe un giocatore come Scamacca. Ma so che l’Inter è in pole-position per lui”.

In difesa invece?

“Il Milan ha Massara, il miglior dirigente italiano nel conoscere il mercato estero. Per Botman si è mosso bene. So che il Milan lo vorrebbe prendere a giugno”.

Le risulta un interesse da parte dei rossoneri per Malinovsky?

“Sì, ma non credo che l’Atalanta lo voglia cedere. Per Gasperini, poi, Malinovsky è fondamentale. Questo lo so per certo”.

Il giocatore che, in caso di approdo al Milan, potrebbe nettamente invertire la tendenza?

“Continuo a insistere che Scamacca è perfetto per Pioli e per il Milan. Ricordiamoci che Pioli è l’allenatore che ha valorizzato di più Chiesa a Firenze…”.

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto?

“Ha colmato in maniera importante il gap con l’Inter, ma i nerazzurri – anche per il fatto di essere usciti dalla Champions – hanno ancora qualcosina in più…”.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI