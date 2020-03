PM – Fernández (MARCA): “L’idea del Siviglia è di riscattare Suso”

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘PianetaMilan.it‘ ha intervistato, in esclusiva, Alberto Fernández, giornalista del popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘ che segue il Siviglia. Con lui abbiamo parlato di Jesús Suso. Queste alcune dichiarazioni di Fernández sull’ex numero 8 del Milan, in particolare su quali sono le cifre reali ed i dettagli del suo trasferimento ed in che percentuale Suso sarà riscattato dal Siviglia.

“Quello che sappiamo è che si tratta di un prestito per 18 mesi. Se il Siviglia si qualifica per la Champions League, questa estate o la prossima (2021), il club avrà l’obbligo di pagare 21 milioni al Milan. Ma anche nel caso in cui il Siviglia non raggiungesse il suo obiettivo, l’idea del club è quella di riscattarlo comunque, a quella cifra, nel 2021, a meno che il giocatore non abbia abbassato il livello delle sue prestazioni in modo allarmante”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE >>>

