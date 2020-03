PM – Fernández (MARCA): “Ecco perché il Siviglia ha ceduto Kjaer”

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘PianetaMilan.it‘ ha intervistato, in esclusiva, Alberto Fernández, giornalista del popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘ che segue il Siviglia. Con lui abbiamo parlato di Simon Kjaer. Queste alcune dichiarazioni di Fernández sul numero 24 del Milan:

“Kjaer non ha reso al Siviglia come ci si attendeva da lui quando è stato acquistato nel 2017. È vero, sono stati due anni molto instabili, con cinque allenatori. In altre circostanze si sarebbe adattato meglio. A Julen Lopetegui piaceva persino come riserva, ma il suo ingaggio è molto alto. Il Siviglia doveva liberarsene”. ha concluso Fernández. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE >>>

