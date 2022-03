Buscaglia: “Uno come Malinovskyi sarebbe perfetto” | ESCLUSIVA

Ricky Buscaglia, noto telecronista, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni sui movimenti di mercato del Milan

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Ricky Buscaglia ha parlato dei possibili colpi in entrata del Milan. Queste le dichiarazioni del noto telecronista: "Io un Berardi lo inserirei. In un contesto come il Milan, sarebbe indubbiamente più di un valore aggiunto. Se vuoi fare il salto di qualità, uno come Malinokvsky è perfetto, non c’è niente da dire. Asllani è promettente, ma è giovane e dovrebbe inserirsi. Con l’atalantino vai sul sicuro, c’è poco da dire. Botman? L’ho commentato in Ligue 1: se lo prende, il Milan fa un affare importante. Un affare “alla Maignan” tanto per intenderci. Un centrale difensivo serve. Certo, rientrerà Kjaer. Ma a che livello sarà dopo l’infortunio che ha subito?". Milan, le top news di oggi: Ibra, futuro in dirigenza? Ultime su Berardi.