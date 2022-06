Braeckman: “Il Milan sarebbe un grosso passo in avanti per De Ketelaere”

"Penso che De Ketelaere potrebbe diventare il prossimo De Bruyne. La sua visione di gioco è brillante, è veloce, tecnicamente interessante, può segnare abbastanza facilmente...Può giocare dietro un attaccante, ma può essere impiegato come un falso nove o un attaccante. La sua visione nel fare assist è incredibile. De Bruyne si prende cura di lui in nazionale, penso che sappia cosa possa fare. De Ketelaere è un talento davvero incredibile, un ragazzo intelligente, anche molto professionale. Ha la mentalità e le capacità per diventare un giocatore di livello mondiale. Il Milan sarebbe un grande passo in avanti per lui". Milan, le top news di oggi: Leao e Bennacer, rinnovi in stand-by.