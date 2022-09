Bianchin: “Contro il Salisburgo sarà testa a testa per il secondo posto” | Esclusiva

Luca Bianchin, noto giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in esclusiva alla nostra redazione

Archiviata la grande vittoria nel Derby contro l'Inter, il Milan questa sera sarà impegnato in Champions League contro il Salisburgo. Una partita che vede i rossoneri con i favori dei pronostici, anche se sicuramente non c'è da sottovalutare la squadra austriaca. Sarà un ottimo impegno per testare a che punto sia arrivata la cresciuta in ambito europeo della squadra di Stefano Pioli, consapevole di essere all'interno di un girone abbordabile. Abbiamo parlato di tutto ciò insieme al giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin.

Facciamo un passo indietro al derby. Con quali consapevolezze è uscito il Milan dalla stracittadina? “Contro l’Inter si è visto, senza dubbio, il miglior Milan della stagione! Ci sono almeno tre top player in tre ruoli diversi...”.

Ossia? “Portiere (Maignan ndr), terzino sinistro (Theo Hernandez ndr) ala sinistra (Leao ndr). Ma pensiamo poi a come sono stati presi nelle rispettive sessioni di mercato e con quali aspettative!”.

Il giocatore, in tale accezione, più significativo? “Direi Theo Hernandez. Pensiamo al talento che è diventato nel tempo. In lui, c’è forse tutto il valore delle strategie di mercato dell’attuale Milan negli ultimi anni. Vorrei aggiungere, inoltre, una cosa…”.

Prego. “Lo dico con cognizione di causa dopo il derby. Tonali e i due centrali sono prontissimi a fare un ulteriore passo in avanti, dopo i progressi significativi della scorsa stagione”.

È ufficialmente cominciata l’era Red Bird. Quali aspettative devono nutrire i tifosi rispetto all’avvento del nuovo colosso finanziario? “Mi aspetto una proprietà, inizialmente, sulla scia della precedente. Chiaramente diverse persone che hanno lavorato con Elliott, continueranno ora. Giusta, inoltre, la politica di non strapagare i giocatori oltre il loro valore reale. Così si evita la corsa al rinnovo faraonico da parte di altri, che potrebbero avanzare pretese di un certo tipo. Mi aspetto grande ambizione e voglia di fare strada. Specie in Champions, sul lungo termine. Auspico infine un Milan che ponga Pioli e le sue scelte al centro. In tutto e per tutto. Dopodiché ci saranno anche alcune “difficoltà” da affrontare…”.

Ossia? “Credo che, a differenza dell’era Elliott, arriveranno offerte molto importanti per alcuni giocatori. Mi sembra anche inevitabile. Ormai, per il livello che hanno raggiunto, le prime 5-10 squadre al mondo, specie inglesi, hanno messo gli occhi addosso ai giocatori più importanti. La nuova proprietà dovrà fronteggiare queste situazioni. Sarà importante provare a alzare, leggermente, il monte ingaggi, se si vorranno mantenere certi big in rosa. Altrimenti sarà inevitabile aprire a una cessione…”.

Oggi la squadra di Pioli apre i battenti alla sua Champions League. Che tipo di approccio alla competizione si aspetta da parte dei rossoneri? “Mi aspetto un Milan convinto e costruttivamente “spensierato”. Che guardi, giustamente, tutti quanti gli avversari dritti negli occhi. Ciò può aiutare i rossoneri a comprendere qual è il loro reale livello europeo. C’è una bella atmosfera in spogliatoio, c’è voglia di superare i propri limiti”.

Più concretamente, a quale traguardo possono ambire i rossoneri in Europa? “Il Milan non è tra le prime cinque al mondo, però i rossoneri guardano, in prospettiva, a quel livello lì. Il Chelsea sarà un banco di prova molto importante in questo senso”.

Che tipo di partita prospetta contro il Salisburgo? “Contro il Salisburgo sarà, secondo tutte le previsioni, testa a testa per il secondo posto. La qualificazione agli ottavi deve essere l’obiettivo minimo dei rossoneri in Champions in questa stagione. Dopodiché si vedrà…”. Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>

Intervista a cura di Luca Cavallero.