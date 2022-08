De Giuseppe: “Milan favorito con De Ketelaere. E Ibra…” | Esclusiva

Riguardo l’attualità in chiave rossonera, la redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Alessio De Giuseppe, telecronista DAZN

L'intervista integrale ad Alessio De Giuseppe

Come commenta il mercato del Milan?“Secondo me i rossoneri stanno facendo il mercato che dovevano fare. Oculato e fatto di spese giudiziose”.

Alcuni rimproverano ai rossoneri un certo immobilismo, rispetto a Juventus e Inter…“Sono situazioni diverse. La rosa del Milan è, oggettivamente, completa in ogni reparto, con più alternative. Non c’era bisogno di fare chissà quale rivoluzione”.

Qual è il suo punto di vista su De Ketelaere?“E’ una garanzia. Ora lo vedremo all’opera e ci faremo un’idea ancor più chiara”.

Un giocatore che gradirebbe vedere in rossonero?“Per le caratteristiche del Milan, l’ideale sarebbe Zaniolo. Non so quanto, oggettivamente, sia un’operazione fattibile. Però, con il Diavolo, avrebbe indubbiamente un ruolo da protagonista. Pensate, inoltre, a che combo insieme a Leao!”.

Che tipo di campionato prospetta, ai nastri di partenza? “Mi aspetto una corsa scudetto molto livellata. Molte squadre lotteranno tra loro. Gli allenatori che l’anno scorso erano nuovi saranno al loro secondo anno in panchina e che, quindi, saranno forti di conoscere meglio il loro tecnico. Juve e Inter si sono decisamente rinforzate, con i bianconeri – probabilmente – sopra i nerazzurri”.

Il Milan è ancora favorito?“Il Milan è ancora la squadra favorita. Considerato che, ora, ci sarà anche un De Ketelaere in più”.

Chi potrebbe rivelarsi, alla fine della fiera, la “sorpresa” del campionato?“Forse la Roma potrebbe essere la sorpresa. Non sottovaluterei nemmeno il Napoli, che è un gruppo molto giovane, sul quale vale la pena puntare qualcosa. Anche la Lazio di Sarri, a mio avviso, può fare molto bene”.

E in Champions? A quale traguardo dovrebbero ambire i rossoneri?“Per quanto riguarda la Champions, il Milan non deve avere alcuna paura nell’affrontare la competizione. I gironi sono assolutamente alla portata. L’anno scorso credo sia mancata ai rossoneri un pizzico di convinzione in più. Con una maggiore forza mentale, il Diavolo ha tutte le carte in regola per andare avanti. L’espressione di gioco dei rossoneri è molto europea”.

Che tipo di campionato si aspetta da parte di Ibrahimovic?“Per me Ibra è, ancora oggi, un valore aggiunto per il Milan. A quarant’anni, quando tutti lo davano per finito, ha risollevato il Milan da solo, con le sue sole forze. Inoltre ci intravedo anche altre prospettive…”.

Ossia?“Secondo me, al termine della carriera, potrebbe fare molto bene da ipotetico dirigente dei rossoneri. Lo vedo comunque in ambito Milan, anche alla fine della sua carriera”.

A cura di Luca Cavallero