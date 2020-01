Coppa Italia – Milan-Spal, Donnarumma: “Un piacere stare con Ibrahimovic”

NEWS MILAN – Antonio Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ nell’intervallo del match Milan-Spal degli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Donnarumma: “Oggi l’abbiamo preparata bene, era importante vincere, abbiamo fatto una grande partita. Dovevamo continuare su questa squadra, dopo Cagliari serviva questa vittoria, era fondamentale. Zlatan Ibrahimovic ha portato entusiasmo, è una persona stupenda, in campo e fuori. Un piacere stare con lui. Gigio come sta? Si riprenderà presto”. Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ dopo il match di TIM Cup, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android