Udinese-Milan, Pioli: “Così non va bene, numeri troppo negativi”

Come si spiega gli alti e bassi: "Inutile tornare indietro a ciò che ci è successo. L'ultima settimana siamo stati in difficoltà Troppo facile dire che la Champions ci ha portato via energia. Non è così e non deve essere così. La prestazione di oggi non va bene. Ero sicuro di aver preparato bene la partita e aver motivato bene i giocatori. Però non è così".