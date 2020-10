Udinese-Milan, Gotti: “Deulofeu stakanovista, a volte devo fermarlo”

Udinese-Milan, Gotti su Deulofeu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato della cultura del lavoro dell’ex Milan Gerard Deulofeu. Le sue dichiarazioni: “Gerard è uno stakanovista del lavoro. Bisogna frenarlo, tende a essere un perfezionista e a esagerare coi carichi. Dopo sette mesi di inattività si è presentato in condizioni fisiche e atletiche perfette, addirittura meglio di prima. Gli mancano brillantezza, intensità, accelerazione, precisione ma sono doti che si affinano giocando. È per questo che sto cercando di approfittare di tutte le occasioni per farlo giocare il più possibile”.

LO SPAGNOLO HA PARLATO COSI’ DEL MATCH CONTRO LA SUA EX SQUADRA >>>