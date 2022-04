Torino-Milan, Pioli: “Saelemaekers sarà importante, forse già domani”

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, ha parlato di Alexis Saelemaekers, scivolato indietro nelle gerarchie nelle ultime partite

"È un titolare del Milan, come tantissimi. Poi faccio delle scelte. La condizione psicofisica non è al 100% per una stagione intera. Qualcuno sale e qualcuno scende. Ho fatto scelte che pensavo fossero giuste. Però sarà importante, forse già domani". Intanto è in arrivo un difensore low cost dalla Premier League