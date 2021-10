Roma-Milan, Pioli: “Ibrahimovic-Giroud? Uno titolare, l’altro a gara in corso”

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato del ballottaggio per un posto in attacco tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato del ballottaggio per un posto in attacco tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Chi giocherà dall'inizio? Il tecnico rossonero, in conferenza stampa, non scioglie i dubbi: "Sia Zlatan che Olivier stanno meglio, ma non ancora in condizioni ottimale. Uno dei due giocherà da titolare, l'altro entrerà a gara in corso. Sono contento che Kjaer pensi di poter vincere lo Scudetto. Dobbiamo continuare ad avere fame come ha detto lui. Affrontando ogni partita al massimo". Clicca qui per leggere la conferenza integrale di mister Pioli