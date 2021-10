Roma, Mourinho: “Non voglio parlare, voglio essere in panchina domenica”

José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022

"Non voglio parlare, voglio essere in panchina domenica e non voglio avere alcun tipo di processo disciplinare. Mi limito a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Vedere che non c'è rispetto per i romanisti è dura, il rispetto che abbiamo noi è il rispetto che tutti dovrebbero avere ma non è così. In una partita dove non abbiamo giocato bene nel primo tempo e contro una brava squadra, non c'è stato rispetto per i romanisti. Non dico altro. Ho fatto uno sforzo nel prendere tutti i giocatori davanti allo spogliatoio e non davanti a quello dell'arbitro, siamo riusciti a controllare emozione e a stare tranquilli".