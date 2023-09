PSG, Luis Enrique gela Donnarumma: le dichiarazioni sui suoi portieri

In più, in rosa ci sono anche Alexandre Letellier e Sergio Rico, il quale, però, è ancora in convalescenza dopo il lungo ricovero in ospedale in seguito ad una pesante caduta da cavallo. Donnarumma titolare fisso? Neanche per sogno! Ecco il commento di Luis Enrique alla presenza di tutti questi estremi difensori nel suo organico.

"3-4 di altissimo livello: tutti pronti per giocare". Uomo avvisato ... — "È una situazione meravigliosa per un allenatore. Abbiamo 3-4 portieri di altissimo livello, tutti pronti a giocare. In queste sei settimane d'allenamento ho visto che tutti i portieri andavano al massimo ed erano pronti a giocare". Donnarumma, quindi, è avvisato: dovesse offrire un rendimento non all'altezza, potrebbe anche essere superato in corsa di qualche altro contendente al ruolo.

