Pioli su Kessie: “Sta offrendo prestazioni all’altezza, ma…”

ULTIME NEWS MILAN -Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli ha parlato, nello specifico, di Franck Kessie. L’allenatore rossonero si è detto felice del miglioramento dell’ivoriano, ma non del tutto: ecco in che cosa deve migliorare per fare ancora meglio: “Kessie sta facendo prestazioni all’altezza del giocatore che è, è in crescita. Ci vuole ancora una maggior pulizia nello nelle scelte per migliorarsi ulteriormente”. Per vedere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

