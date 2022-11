Pioli: “Abbiamo le qualità per sapere che il campionato è lungo” | News

Se è una partita che chiude il cerchio del 2022 e cosa vorrebbe dire vincere: "Vorrebbe dire tanto, dimostrare di non rinunciare o di arrendersi a una classifica che non ci piace. Abbiamo le qualità e la volontà per sapere che il campionato è lungo e ci sono possibilità di rientrare in corsa. Dobbiamo dimostrarlo da domani. Calendario anomalo, si parla di bilanci, ma mancano tante partite. Poi il 2022 è certamente stato bellissimo, ma non dobbiamo fermarci. Pensiamo a domani e poi prepariamo la sosta". Milan, Pioli presenta in conferenza la sfida contro la Fiorentina.