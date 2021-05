Pioli: “Champions? Manchiamo da troppo: è la storia del nostro club”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Milan-Cagliari, partita che potrebbe dare al Diavolo una qualificazione che manca da 8 anni

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Cagliari della responsabilità che sente per essere sul punto di riportare il Milan 'a casa', ovvero in Champions League. Il Diavolo non si qualifica alla massima competizione europea dal maggio 2013.