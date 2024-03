Panchina Milan, De Zerbi rivela: “Ecco cosa ho in mente per il mio futuro”

Nella giornata di ieri Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento organizzato dal 'Financial Times', annunciando cambiamenti dal momento in cui non arrivano i risultati desiderati. Con ogni probabilità questo potrebbe anche riguardare la panchina del Milan e uno dei nomi accostati al club rossonero in questo senso è quello di Roberto De Zerbi.