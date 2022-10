Palladino: “Sono dispiaciuto per l’assenza di Rovella contro il Milan” | News

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Udinese-Monza, gara di Coppa Italia terminata 2-3 per i brianzoli, Raffaele Palladino ha parlato dell'assenza di Rovella per il match contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Sono dispiaciuto perché è di un'intelligenza incredibile, oggi gli ho chiesto di giocare e ha dato grande disponibilità e ha grande mentalità, secondo me arriverà a grandissimi livelli. Sabato però sono sicuro che chi lo sostituirà farà molto bene". Milan, le top news di oggi: Pioli ritrova De Ketelaere. Parla Thiaw.