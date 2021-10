Napoli, Spalletti: “Vittoria Milan non una pressione ma uno stimolo in più”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna, Luciano Spalletti ha parlato della vittoria del Milan contro il Torino

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna, Luciano Spalletti ha parlato, tra le altre cose, anche della vittoria del Milan contro il Torino. Queste le parole dell'allenatore toscano. "La vittoria del Milan è uno stimolo in più non una pressione superiore. Perché a questo punto della stagione se stiamo facendo bene o male non ce lo dicono i risultati degli avversari, ma le nostre prestazioni. Noi la nostra qualità dobbiamo sempre metterla dentro, dobbiamo pressare e costruire dal basso e ad andare più velocemente di là se gli altri ci pressano bene. Se gli altri hanno vinto o perso non ci interessa nulla, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e guardare le nostre prestazioni". Milan, ecco il rinnovo di Kjaer: il comunicato ufficiale.