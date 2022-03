Napoli-Milan, Spalletti: “Il loro non era rigore, il nostro è nettissimo”

Luciano Spalletti, tecnico azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A

Luciano Spalletti, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Dispiaciuto da quello che è il risultato. Dispiaciuto il doppio per non aver dato questa gioia ai nostri tifosi. A volte ci riescono cose bene, altre peggio. C'è qualche cosa che si poteva far meglio, a lunghi tratti abbiamo fatto bene. Abbiamo preso gol in mischia, si poteva non prendere, ma era il momento in cui abbiamo fatto meno bene di tutto il resto della gara e loro ci hanno costruito il vantaggio".