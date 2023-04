Napoli-Milan, Pioli: “Champions e campionato, dipende da noi”

Sul peso simile alla partita dell'anno scorso e che Milan arriva: "Durante la sosta ho detto che non è cambiato niente ai ragazzi. Un anno fa nessuno scommetteva su di noi, ora uguale. Sia in campionato che in Champions League: tutto dipende da noi. Può essere una stagione gloriosa o negativa. Dipende da questi due mesi. Ci ricordiamo gli ultimi due mesi dell'anno scorso, ma non conta. Conta ciò che faremo d'ora in poi in campionato e, speriamo, nelle cinque di Champions League magari". Napoli-Milan, le parole di Stefano Pioli alla vigilia