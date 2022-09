Giroud non voleva uscire, Pioli: “Deve capirmi, non potevo sfiancarlo”

Stefano Pioli, al termine di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha spiegato la sostituzione di Olivier Giroud, non proprio soddisfatto di lasciare il campo. L'allenatore rossonero ha appezzato il suo atteggiamento, ma afferma che è doveroso dosare le sue forze dal momento che, visti gli infortuni, è l'unico attaccante rimasto in rosa. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.