Milan-Verona, Pioli: “Rebic non ancora al 100%: mi auguro lo sia dopo la sosta”

Milan-Verona, le parole di Pioli su Rebic

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Verona. La gara è valida per la 7^ giornata di Serie A e si disputerà domani sera, ore 20:45, a San Siro.

Queste le dichiarazioni di Pioli su Ante Rebic, attaccante croato, di recente rientrato dopo la lussazione al gomito e che non sembra essere ancora in condizioni fisiche ottimali. “Non partirà dall’inizio domani con noi in gara. Ma sta lavorando tanto, ha avuto un infortunio particolare. Non è ancora al 100%. Dopo la sosta sarà, mi auguro, al 100%”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DEL TECNICO ROSSONERO >>>