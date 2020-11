Milan-Verona, Pioli: “L’utilizzo di Ibrahimovic? Valuto settimana per settimana”

Milan-Verona, le parole di Pioli su Ibrahimovic

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Verona. La gara è valida per la 7^ giornata di Serie A e si disputerà domani sera, ore 20:45, a San Siro.

Queste le dichiarazioni di Pioli su Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, visto che, a 39 anni, quasi certamente non potrà giocare tutte le partite del Milan da qui a fine stagione. Le competizioni (Serie A, Europa League e Coppa Italia) sono tante e il bomber nativo di Malmö ogni tanto dovrà anche riposare …

“Il piano strategico è valutare la condizione dei singoli giocatori, quindi anche quella di Zlatan, partita per partita, settimana per settimana. Se l’ho utilizzato così è perché credevamo che fosse la situazione migliore per la sua condizione in questo momento. Avremo tante partite, sarà un periodo importante, 7 gare di campionato e 3 di Europa League”, ha detto Pioli su Ibrahimovic.

"Cambiano le condizioni, le partite. Avremo modo di fare le migliori scelte possibili. Ma non guardiamo troppo in là. Siamo stati bravi a guardare una partita alla volta. Poi toccherà a me ed allo staff decidere", ha concluso Pioli.