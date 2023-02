Milan-Tottenham, Conte: “Felice per la prestazione, rimonteremo”

Sulla prestazione: "Sono felice per la prestazione, mi rilassa per il futuro. Atmosfera fantastica, normale in queste notti e bisogna saperle gestire. Però non possiamo fare tutta la stagione con solo questi giocatori. Entrambe le squadre hanno giocato con intensità ed è stato difficile sia per noi che per loro. Potevamo fare meglio all'inizio. Abbiamo provato a essere attenti, a prevenire su alcuni giocatori come Rafael Leao e Theo Hernandez. Ora parliamo della prima partita, ma ci sono due partite. Spero che al ritorno, nel nostro stadio, creeremo un'atmosfera fantastica per superare il Milan e passare il turno".