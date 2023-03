Milan-Salernitana, Sousa: “Potevamo vincere, abbiamo rimpianti”

Sull'atteggiamento più offensivo: "Abbiamo avuto un momento in cui abbiamo percepito di poter vincere. Così abbiamo deciso di far entrare le punte. Può succedere quando lo sentiamo e quando i giocatori ci fanno capire di essere pronti a fare ciò che serve per vincere. Nella prima parte abbiamo fatto molto bene, potevamo sbloccarla. Dovevamo migliorare meglio sul blocco basso, che deve essere meno speculativo. Possiamo migliorare. Abbiamo fatto vedere a fine primo tempo cosa volevamo anche quando il blocco era più basso e siamo riusciti a difendere molto meglio. Siamo stati presenti e potevamo vincere. Abbiamo fatto capire l'importanza di dare continuità, di attaccare lo spazio. Abbiamo creato sempre difficoltà quando l'abbiamo fatto. Il gol è stato bellissimo, abbiamo attratto il Milan a destra, poi abbiamo cercato e trovato l'uomo libero dalla parte opposta. Possiamo fare più spesso questi gol belli, sappiamo che ogni avversario è diverso ed è difficile, ma lavoriamo per vivere questo momento".

Quanta esperienza i giovani hanno fatto oggi, giocando alla pari: "Per me non esiste giovane e meno. Tutti possono crescere, basta che abbiano voglia e presenza. Attenzione e provare a farlo. Noi ci stiamo provando, li guidiamo per fargli prendere facilmente le decisioni. Per dare a tutti la possibilità di fare buone prestazioni".