Milan-Roma, Pioli: “Per spirito non siamo secondi a nessuno, ma …”

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Roma , partita valida per la 17^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa è successo gli ultimi minuti: "Abbiamo regalato un calcio d'angolo, abbiamo subito gol e i minuti finali diventano concitati. Siamo stati meno lucidi e abbiamo subito il pareggio su palla inattiva. Peccato per la prestazione fatta. Ci aiuterà a fare meglio e restare più concentrati".

Se è un problema di atteggiamento: "Se si parla di spirito non siamo secondi a nessuno. Abbiamo subito due gol su palla inattiva quando avevamo più centimetri".

PM - Sui cambi sbagliati: "Se faccio dei cambi penso sempre sia la scelta giusta. Sulle palle inattive abbiamo commesso errori, ma non penso sia stato per l'assetto tattico".

Se bisogna trasformare in rabbia o lucidità: "Entrambe. Servirà lucidità per capire le cose positive e determinazione per migliorare le cose che ci hanno penalizzato".