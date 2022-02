Milan, Pioli: “Maignan non mi stupisce, fa di tutto per spronare i compagni”

Stefano Pioli, alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato dell'ottimo rendimento di Mike Maignan. Un giocatore che non lo stupisce più

Stefano Pioli, alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato dell'ottimo rendimento di Mike Maignan. L'allenatore rossonero non si è detto stupito dal portiere francese. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Devo dire che mi stupisce poco perché quando gli avevo parlato prima di arrivare al Milan e durante l'estate era determinato e curioso. Voleva mettersi a disposizione, lavorare tanto e migliorare. Fa di tutto per spronare i compagni e sono situazioni importanti per una squadra che rimane giovane".