Milan, Pioli: “Leao deve riconoscere i tempi di gioco, a volte spreca energie”

Milan, Pioli ‘bacchetta’ Leao

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Napoli, ha evidenziato un difetto di Rafael Leao durante l’arco delle partite.. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Credo che io debba sempre proteggere i miei giocatori. Soprattutto quando vedo atteggiamenti e comportamenti di disponibilità, sacrificio e lavoro. Lo hanno tutti e anche Leao. Forse lo scorso anno non sapeva stare bene nella partita, ma è cresciuto tanto. Ha giocate importanti e quando non le fa è giusto lamentarsi. Arriverà il gol, ma sta lavorando bene per la squadra. Deve migliorare nel riconoscere i tempi di gioco, a volte spreca energie scattando quando i compagni non lo possono servire. Il gol arriverà”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli