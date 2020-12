Milan, Pioli: “Le italiane hanno le carte in regola per vincere in Europa”

Milan, Pioli sicuro sulle italiane in Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Parma, ha parlato delle sei italiane passate al turno successivo in Europa. Secondo l'allenatore rossonero ci sono le carte in regola per vincere. Le parole in conferenza stampa: "Il fatto che sei squadre siano passate è importante, ma il calcio italiano deve puntare al vertice. In Europa si gioca un calcio più intenso. Ma anche noi stiamo puntando in alto. Ci sono rivali forti e bisognerà fare prestazioni importanti. Ci sono le carte per vincere in Europa. Per quanto riguarda l'Inter, ognuno fa il suo percorso".